Cannabiskweker bestraft voor sekschats met jongens 20 april 2018

Een 35-jarige Nederlander heeft 15 maanden cel gekregen, omdat hij twee minderjarige jongens bestookte met seksueel getinte berichten. In de zomer van 2016 kreeg Patrick V. samen met zijn broer Wirdmer (37) 30 maanden cel voor de kweek van 500 cannabisplanten in appartementen in Knokke. In het kader van het drugsonderzoek ontdekten de speurders diverse contacten met minderjarige jongens in zijn gsm. "Het kwam nooit tot een echte ontmoeting, maar met een 17-jarige jongen wisselde hij wel naaktfoto's uit. Hij zette de tiener ook aan een filmpje van zichzelf te maken", aldus het openbaar ministerie. "Met een 14-jarige chatte hij in 5 dagen tijd maar liefst 270 keer. Hij vroeg hem meermaals samen te gaan zwemmen of stelde hem 50 euro voor in ruil voor seks." Volgens V. was hij dronken en was alles lachend bedoeld. (SDVO)