Cannabisdealer: "Ik ben goed bezig, behalve gisteren dan" 09 november 2018

Een 20-jarige uit Knokke heeft een blauwtje opgelopen in de rechtszaal. F. moest zich verantwoorden voor dealen van cannabis. "Ik ben nu echt goed bezig, mevrouw de rechter. Ik blijf op het rechte pad en zit niet meer in het drugsmilieu", sprak hij overtuigend. "Echt, F.? Vertel jij de rechter wat er gisteren gebeurde of doe ik het?", repliceerde de procureur. F. stond met de mond vol tanden, maar gaf dan schoorvoetend toe. "Wel, gisteren is de politie bij mij binnen gevallen, omdat anderen er drugs hebben gebruikt. Maar eerlijk, ik wist van niets! Het is een dakloos koppel met een hondje dat ik maar twee maanden ken en zij hadden drugs bij." De rechter dacht er het hare van. "Ha, dat verandert alweer alles", zei ze. "En wij moeten dat maar geloven? Het zal wel!" F. riskeert een effectieve celstraf. (JHM)