Canadese ambassadeur op bezoek 27 februari 2018

In Knokke-Heist heeft de Canadese ambassadeur Olivier Nicoloff een kort bezoek gebracht aan het gemeentebestuur.





Samen met Frederic Agneessens, ereconsul van Canada voor Vlaanderen, werd hij door burgemeester Leopold Lippens en schepen Jan Morbee ontvangen voor een informeel gesprek in het stadhuis. Daarna bracht het gezelschap een bezoek aan het For Freedom Museum, waar ze door 'pipe major' Franky Leyseele van For Freedom Pipes & Drums muzikaal werden verwelkomd. Vervolgens kregen ze van de gebroeders Jones een rondleiding. (MMB)