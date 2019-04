Campagne ‘Schoon Boeren’ focust op duurzaamheid in land- en tuinbouwsector MMB

05 april 2019

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar in de regionale publiekscampagne 'Schoon Boeren'. Daarmee willen ze een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering.

Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al afgelegd is op het vlak van duurzaamheid. Zo wekken land- en tuinbouwers zelf energie op met zonnepanelen, investeren in waterbesparende systemen, passen technieken toe om de bodem te beschermen en gaan slimmer om met bemesting.“Uitdagingen zullen er altijd zijn, maar heel wat land- en tuinbouwers hebben wel de goesting om vooruitgang te blijven boeken, met grote en kleine inspanningen”, klinkt het bij Inagro, dat onderzoek doet naar de land- en tuinbouw. “Daarvoor hebben ze ook ondersteuning nodig, onder meer van overheden en onderzoekscentra. Maar ook de consument speelt een belangrijke rol.” Via ‘Schoon Boeren’ streeft Inagro er enerzijds naar het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken. Anderzijds wil het proefcentrum via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies ook alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder stimuleren en begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering. De campagne loopt gedurende één jaar in drie West-Vlaamse gemeenten en wordt nu voor de zesde maal georganiseerd. Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio. Dit jaar zijn de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist aan de beurt. Meer informatie over de campagne en de deelnemers is terug te vinden op www.schoonboeren.be.