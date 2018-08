Cameraploeg volgt West-Vlaamse Tsjernobylkinderen 07 augustus 2018

02u44 0 Knokke-Heist Een filmploeg uit Wit-Rusland is een reportage aan het maken over de 'Tsjernobylkinderen' die nog tot 25 augustus in West-Vlaanderen op gezondheidsvakantie zijn. "Ze willen tonen hoe zo'n gezondheidsreis in elkaar zit. Dertig jaar na de ramp is het nog altijd belangrijk dat kinderen hier terecht kunnen", zegt vrijwilligster Annick Verschaeve uit Jabbeke.

Tsjernobylkinderen vzw zet zich al 25 jaar in voor kinderen die in de omgeving van het rampgebied geboren werden of opgroeiden. "Elk jaar wordt het moeilijker om gastgezinnen te vinden", zegt Annick, die deze zomer opnieuw onderdak vond voor 35 kinderen in West-Vlaanderen, verspreid over twee maanden. "Mensen beseffen niet dat het ook voor de tweede generatie kinderen belangrijk is om zo'n gezondheidsvakantie te maken. Ook de financiële steun is enkele jaren geleden weggevallen."





Toch zijn er volgens Annick nog altijd verschillende voordelen die een gastgezin ervaart. "Er is natuurlijk het gevoel dat je een kind echt helpt, maar ook voor de eigen kinderen kan het helpen andere culturen te ontdekken."





Stripverhaal

Om de banden te smeden, kwamen de gastgezinnen en zestien kinderen tussen 7 en 18 jaar samen in restaurant Ter Zaele in Knokke voor een barbecue en gezellige bijeenkomst. Ze werden gevolgd door een cameraploeg uit Wit-Rusland die zo'n gezondheidsvakantie in beeld wil brengen. Ze kwamen al de aankomst filmen en gaan ook bij gastgezinnen thuis langs om de beleving in beeld te brengen. Ondertussen werkt de vzw aan een stripverhaal om op een leuke manier gastgezinnen te zoeken. Meer info op www.tsjernobylstripverhaal.be. (MMB)