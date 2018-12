Camerabeelden op gsm advocaat pleiten jongeman vrij van vechtpartij JHM

11 december 2018

Een jongeman uit Knokke is door de rechter vrijgesproken van een vechtpartij. Dat heeft hij te danken aan de camerabeelden die zijn advocaat op zijn eigen gsm toonde aan de rechter. Die waren afkomstig van bewakingsbeelden in café Yssi’s in Knokke waar J.B. en G.N. het op 14 oktober met elkaar aan de stok kregen. G.N. wordt vervolgd omdat hij J.B. een kaakbeenbreuk sloeg.

“Maar op de beelden die ik nu toon, is duidelijk te zien dat er sprake is van wettige zelfverdediging”, zei meester Bleyaert. “U ziet dat mijn cliënt inderdaad eerst met een glas zwaait, maar daarmee stopt. Op een gegeven moment nam J.B. het glas echter af en haalde daarmee wél uit. Mijn cliënt verdedigde zich met een slag.” De advocaat van J.B. is het daar niet mee eens. “G.N. zocht de confrontatie. Mijn cliënt brak zijn kaak op twee plaatsen en moest weken via een sonde eten.” De rechter volgde echter de beklaagde en erkende dat het om wettige zelfverdediging ging. Hij werd vrijgesproken.