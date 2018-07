Cadeaubon voor geheime kustadresjes HANDELAARS GAAN CONCURRENTIE AAN MET ONLINEWINKELS MATHIAS MARIËN

17 juli 2018

Knokke-Heist De handelaars aan de kust zetten hun strijd tegen e-commerce verder. De Cadeaubon Kust verenigt nu al een 30-tal lokale winkels en horecazaken. Leuk: het bedrag kan je spreiden over verscheidene zaken. "Dat is veel beter dan een Bongobon dus", zegt Guy Noë van Tous les Gouts in Knokke.

Ook aan de kust voelen ze die concurrentie van onlinewinkels al enkele jaren. Tijd om daar iets aan te doen, vonden de handelaarsverenigingen. Samen met softwarebedrijf Unigift ontwikkelden ze de Cadeaubon Kust. De bon focust specifiek op winkels, restaurants, hotels... die bij 'locals' geliefd zijn. Simpel gezegd: de beste geheime adresjes worden in de kijker gezet.





Gocarts

Het idee achter het initiatief is om de kusteconomie een extra duwtje in de rug te geven. Bedoeling is dat het systeem wordt uitgerold over zoveel mogelijk kleine zaken aan de Belgische kust.





"Op dit moment doet er een dertigtal handelaars mee", verduidelijkt Wouter Smet van Unigift.





De komende maanden zullen ongetwijfeld nog heel wat zaken op de kar springen. Zowel klassieke kledingwinkels, hippe restaurantjes als typische kustzaken - zoals de verhuur van gocarts - zitten al in het aanbod. Hoe de Cadeaubon Kust werkt? Heel eenvoudig. Je kiest online het bedrag dat je wil kopen of cadeau geven, van 10 tot 200 euro, en print de bon thuis af. Ook een levering aan huis is mogelijk. Op termijn komen er nog fysieke verkooppunten aan de kust bij. "Vanaf dat moment kan de waarde van de cadeaubon vrij gebruikt worden in alle winkels", zegt Wouter Smet. "Het is dus zeker geen verplichting om het bedrag volledig op te gebruiken op één adres. Je kan de bon gebruiken over de hele kust én er is een heel divers aanbod. Zelfs een cocktail drinken in een strandbar, is mogelijk."





Nieuw cliënteel

De handelaars reageren enthousiast en zien het als een kans om meer bekendheid te verwerven bij een breder publiek. In onze regio kan de bon onder andere gebruikt worden bij Arigato Sushibar, Brasserie RSYB en Baraq Beach in Blankenberge. Say it with Soap in De Haan - een cadeauwinkel vol zeep - vormt een buitenbeentje met een specifiek product. Bij chocolaterie-confiserie Tous les Gouts in de Lippenslaan in Knokke verwachten ze veel van de nieuwe cadeaubon. "Dit is een perfecte mogelijkheid om een nieuw cliënteel aan te trekken", zeggen zaakvoerders Guy Noë en Annick Spegelaere. "Mensen die niet weten dat we bestaan, worden via de website naar ons doorverwezen. Ik vind het een veel beter concept dan de Bongobon, waarmee je het volledige bedrag verplicht op één locatie moet gebruiken. Er zit dus zeker muziek in het project." Wie alle adresjes wil kennen of overweegt een bon te kopen, kan terecht op www.cadeaubonkust.be.