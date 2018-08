Buurt ongerust over mogelijke komst gebedstempel 28 augustus 2018

Bewoners van de Hendrik Consciencestraat in Knokke-Heist maken zich zorgen over de mogelijke komst van een gebedstempel in hun straat. Ze vrezen onder andere geluidsoverlast én parkeerproblemen. "Zo'n vaart zal het niet lopen. Het gaat om een kleine gemeenschap", zegt burgemeester Leopold Lippens.





Het openbaar onderzoek naar de aanvraag loopt nog volop. Zekerheid dat er effectief een gebedstempel komt in deelgemeente Heist, is er dus nog niet. Toch wordt nu al druk gespeculeerd over de mogelijke gevolgen en overlast als de tempel in de gesloten bebouwing er wél komt. "Concreet gaat het om een gebedstempel voor de Sikh-gemeenschap", verduidelijkt Lippens. In praktijk gaat het dus om een relatief kleine gemeenschap die er zou samenkomen. Voor de buurt maakt dat weinig verschil. Zo wordt uit verschillende hoeken opgeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen de komst van de Sikh-tempel. "De mensen hoeven zich echt geen zorgen te maken", sust Lippens. "Het gaat om een kleine gemeenschap." De komende weken zal moeten blijken of er effectief bezwaren worden ingediend. Opmerkelijk is dat er begin vorig jaar al commotie ontstond in Blankenberge over een gelijkaardige aanvraag. Het stadsbestuur besliste toen om de vergunning niét toe te kennen door 'te veel vage punten in het dossier'. Uiterlijk op 9 november moet de gemeente beslissen of er in de H. Consciencestraat wél een gebedstempel mag komen. (MMB)





