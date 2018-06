Buurt klaagt over overlast WK-dorp 23 juni 2018

02u50 0 Knokke-Heist Buurtbewoners van het tijdelijke Go Belgica Café in Knokke-Heist klagen over geluidsoverlast die het WK-dorp aan stadion Olivier met zich meebrengt.

"We willen dat de feestjes beperkt blijven tot middernacht en alleen als de Rode Duivels spelen", klinkt het in de buurt. Volgens de organisatie is er geen probleem. "We hebben voor alles een vergunning en doen er alles aan om de overlast te beperken. Dat er dagelijks feestjes zijn tot diep in de nacht, klopt zeker niet", zegt Bruno Woestyn. "Voor wedstrijden van de Rode Duivels hebben we een vergunning om tot 3 uur muziek te spelen. Bij de eerste match tegen Panama waren we al voor middernacht gesloten." Nog volgens de organisatie heeft ze voor de opening van het tijdelijke café, waar alle wedstrijden van het WK op groot scherm te zien zijn, alle omwonenden persoonlijk aangesproken of een briefje in de bus achtergelaten. "We doen alles om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar alles stil houden, is natuurlijk moeilijk", aldus Woestyn. Vandaag worden opnieuw meer dan 2.000 supporters verwacht voor de tweede wedstrijd van onze Rode Duivels. (MMB)