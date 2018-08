Burgemeester Lippens start campagne tegen komst eiland voor kust 10 augustus 2018

02u30 0 Knokke-Heist De burgemeester van Knokke, graaf Leopold Lippens, heeft een gespecialiseerd advocatenkantoor de opdracht gegeven alle juridische middelen in te zetten om de bouw van een proefeiland voor de kust te dwarsbomen. Hij is daarvoor gisteren met een affichecampagne gestart.

Lippens wil zijn inwoners waarschuwen en hoopt dat ze massaal zullen reageren als de plannen concreet worden. De Vlaamse regering wil onderzoeken of zo'n kunstmatig eiland, dat een kilometer in zee zou komen, Knokke beter beschermt tegen zware stormen. Lippens is ervan overtuigd dat een eiland zo dicht bij het strand toeristen zal afschrikken, de waarde van appartementen op de zeedijk zal doen instorten en waterrecreatie onmogelijk zal maken, vooral omdat er nog amper golven zullen zijn. "Straks varen ook nog eens binnenschepen vanuit Zeebrugge tussen het eiland en ons strand richting Antwerpen. Dit wordt een open riool van scheepsolie en afval."Kustmorfoloog Philip Konings bevestigt de plannen. "Maar onderzoekers hebben ook al hun bedenkingen geformuleerd. Ik begrijp de burgemeester, want zo'n eiland kan flinke gevolgen hebben voor zijn badstad. Het is als het openen van de doos van Pandora: je kan de gevolgen niet allemaal inschatten."





Stunt

N-VA-kamerlid Cathy Coudyser uit Knokke-Heist is 'not amused' met de campagne. "Dit is een stunt van Lippens voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niks doen is voor Knokke geen optie, want de kust is hier een zwakke zone. De alternatieve oplossingen zijn trouwens slechter." (BHT)