Burgemeester Lippens opnieuw in aanval tegen plannen Weyts 25 juli 2018

02u26 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist zou het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid eerstdaags 28.000 folders in de bussen van Knokke-Heist verdelen om de realisatie van een proefeiland op 1 km voor de kust van Knokke-Heist te promoten.

"Blijkbaar beschikt het agentschap over voldoende financiële middelen om zonder enig overleg met de gemeente de verborgen agenda van Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts publiek te maken", is burgemeester Graaf Leopold Lippens scherp. "Dit is een zoveelste bewijs dat achter de schermen reeds alles met de baggerlobby is bedisseld. Ik heb de indruk dat voor Minister Weyts een objectief afwegen van alle bezwaren uit de toeristische sector niet meer nodig is en dat zijn absurd plan tegen beter weten in per se moet klaar zijn tegen de Vlaamse verkiezingen van 2019", aldus de burgemeester.





De minister verklaarde eerder al niet opgezet te zijn met dergelijke uitspraken.





"Burgemeester Lippens wordt in alle processtappen en elk overleg betrokken. Het is spijtig vast te stellen dat hij desondanks foutieve informatie verspreidt en de eigen bevolking bang tracht te maken met onwaarheden", zei Weyts in deze krant. (MMB)