Burgemeester geeft toestemming om dag en nacht te werken aan zandsuppleties Mathias Mariën

22 februari 2019

10u26 0 Knokke-Heist Het strand van Knokke-Heist wordt vanaf dit weekend opgespoten met 280.000 m³ zand, omgerekend zo'n 40.000 grote vrachtwagens. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) heeft toestemming gegeven om tot 8 april dag en nacht door te werken.

In opdracht van MDK afdeling Kust wordt in een eerste fase 280.000 m³ zand opgespoten tussen het Van Bunnenplein en de Lekkerbek. Ondertussen heeft firma Jan De Nul alle materiaal aangevoerd. De Tijdelijke Handelsvennootschap Noordzee en Kust heeft van burgemeester Graaf Leopold Lippens de toelating gekregen om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 door te werken tot uiterlijk 8 april. In de praktijk wordt er gewerkt bij hoog tij. Afhankelijk van het weer zal de moderne sleephopperzuiger ‘Bartholomeu Dias’ al dit weekend via een drijvende persleiding het eerste zand kunnen opspuiten ter hoogte van de Lekkerbek. Bulldozers zullen daarbij stelselmatig de opgespoten zandhopen nivelleren volgens het profiel van de strandzone. Deze zandsuppletie start in het Zoute en schuift op richting Rubensplein. Op de werf ter hoogte van het Albertplein heeft de firma Jan De Nul alvast informatiedoeken opgespannen waar nieuwsgierigen meer te weten te komen over de werken. Ondertussen zijn ook wielladers van de gemeentelijke technische diensten en van de firma Aertssen volop in de weer om het strand te nivelleren ter hoogte van de concessies van de badkarhouders.