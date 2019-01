Bulldozer maakt einde aan kliffen op strand Knokke-Heist Mathias Mariën

11 januari 2019

12u20 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke-Heist is een bulldozer vrijdagochtend gestart met het breken van de zandkliffen.

Begin deze week ontstonden er opnieuw kliffen tot 1,80 meter hoog door het stormweer in combinatie met het springtij. Dat zorgde voor mooie plaatjes, maar tegelijk was het gevaarlijk voor wandelaars. Vooral voor kinderen is het niet aangeraden om onder zo’n kliffen te lopen. Een klein stukje van amper één meter dat naar beneden valt, is ongeveer gelijk aan 300 kilogram zand die op het lichaam terecht komt. Om die reden is ook gestart met het breken van de kliffen. Ook in andere kustplaatsen zal dat zo snel mogelijk gebeuren. Steve Timmermans van Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) ontkent dat het weggespoelde zand volledig verloren is. “Het zand is weliswaar uitgevlakt richting de laagwaterlijn, maar biedt nog steeds bescherming tegen een honderdjarige storm", aldus Timmermans. Bovendien is er voor Knokke-Heist extra goed nieuws. Vorige maand al kreeg de gemeente te horen dat de regering zo’n 17 miljoen euro vrijmaakt om het strand op te spuiten.