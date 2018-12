Brusselaar slachtoffer van homofoob geweld in Knokke BBO

16 december 2018

19u14

Bron: SudPresse 0 Knokke-Heist Een 27-jarige Brusselaar is naar eigen zeggen vrijdagavond het slachtoffer geworden van homofoob geweld in Knokke. De man woont al twee jaar in Knokke en werd aangevallen na een nachtje stappen. Hij ziet volledig bont en blauw en getuigde aan de krant SudPresse.

“Ik had nieuwe mensen leren kennen in het uitgaan. Toen het al laat werd en ik zei dat ik naar huis ging, stelden de drie voor om mee te gaan. Ik accepteerde”, aldus de Brusselaar Manoë in SudPresse. Hij ging mee in de auto van zijn ‘nieuwe vrienden’. “Maar toen iedereen in de auto zat, begon een van hen me uit te schelden voor ‘vuile homo’. Ik vroeg om te stoppen en wilde ook mijn jas terug die ik aan een van hen had uitgeleend. Ze stopten. Maar in plaats van me te laten gaan, kreeg ik een klap langs achter. Vervolgens hebben ze me minstens een kwartier lang geslagen”, aldus het slachtoffer. Volgens hem werd hij aangevallen omdat hij homo is.

De man probeerde naar eigen zeggen verschillende keren te ontsnappen maar werd telkens opnieuw gegrepen door zijn aanvallers. “Ze riepen dat ze mij wilden vermoorden”, voegt Manoë er nog aan toe. De twintiger is naar eigen zeggen nog steeds in shock en diende klacht in bij de politie. Die is een onderzoek gestart.

Op een filmpje dat deze middag op Facebook is geplaatst, bedankt de zwaar toegetakelde twintiger voor de vele steunbetuigingen die hij al ontving.