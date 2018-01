Briljanten huwelijksverjaardag voor Richard en Anna 02u35 0 Foto Mathias Mariën

Onlangs vierden Richard Rosseel en Anna Deswarte in feestzaal Ter Mude hun briljanten huwelijksjubileum.





Het echtpaar werd er door schepenen Piet De Groote, Jan Morbee en Philippe Vlietinck uitgebreid in de bloemetjes gezet. Richard en Anna stapten op 19 december 1952 in het huwelijksbootje in Heist.





Het koppel heeft 4 kinderen, 12 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.





Beiden houden van fietsen, kaarten en wandelen en zijn actieve leden bij OKRA.





(MMB)