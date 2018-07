Briljanten huwelijksjubileum voor Cyriel en Lilly 18 juli 2018

Cyriel Desmidt en Lilly Lannoye vierden hun 65ste huwelijksverjaardag in restaurant-feestzaal Ter Mude in de Sluisstraat in Knokke-Heist. Het koppel stapte op 4 juli 1953 in het huwelijksbootje in Westkapelle. Schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck feliciteerden het echtpaar in naam van het gemeentebestuur.





Cyriel Lannoye is geboren in Westkapelle op 19 december 1929. Hij komt uit een gezin met 9 kinderen. Lilly Lannoye zag het levenslicht in Westkapelle op 5 juli 1934. Ze groeide op in een gezin met 4 kinderen. Het paar heeft 3 kinderen, 3 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.











(MMB)