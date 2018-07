Brihang steunt petitie tegen proefeiland 25 juli 2018

02u27 0

De bekende rapper Brihang (Boudy Verleye, red.) heeft in een opvallende boodschap op sociale media zijn steun betuigd aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist in de strijd tegen een proefeiland voor de kust.





"Zoals jullie weten ben ik geboren en getogen in Knokke-Heist. Ik weet wel, jullie grootouders hebben d'er waarschijnlijk een vakantieverblijf. Voor de meeste mensen is Knokke een kiss- en ride zone, maar voor ons is het thuis. Ben Weyts wil een eiland in onze tuin leggen, zogezegd om de kust te beschermen, maar eigenlijk omdat containerschepen op 't gemakje van Antwerpen tot in Zeebrugge kunnen varen. En ja DEME Group en Jan De Nul NV zouden ook wel wat miljoentjes extra kunnen gebruiken. En voor Stad Brugge is dat ook wel handig, want dan zal de binnenscheepvaart verminderen. De kans dat deze circusact een grap blijft is klein, in 2020 voorziet Ben 1,5miljard dat is: 1500.000.000! voor een proefeiland, een proef.. dat is: HAHA.HAH.AHA! Hier is dus super véél geld en bling bling.. mee gemoeid", staat er te lezen.





Daarnaast roept hij iedereen op om de petitie te tekenen tegen het proefeiland. (MMB)