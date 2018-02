Brihang leert jongeren De Passer rappen 23 februari 2018

Brihang, de rapper uit Knokke-Heist, was gisteren te gast in klas 4A van basisschool De Passer in Brugge. Hij kwam er een workshop 'slam poetry' geven. Dat is een activiteit waarbij jongeren hun emoties leren uiten in klasverband. "En rappen is daarvoor een goede manier", vertelt Brihang. "We leren de kinderen eerst een rijm op ritme te zetten en laten hen dan zelf schrijven én voorlezen in de klas." Volgens de Knokkenaar is de West-Vlaming van nature wat meer gesloten en kan zo'n workshop een handig hulpmiddeltje zijn. "Je gevoelens uiten is niet makkelijk, maar het doet wel deugd", zegt hij. Samen met D. Meeuws en DJ SNS bracht Brihang ook zelf een paar nummers voor de school. (BHT)