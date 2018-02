Brandgeur op Albertplein 17 februari 2018

02u28 0

Op het Albertplein in Knokke is gisteren even voor 10 uur een brandje uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners rook een brandgeur en verwittigden de brandweer. Eenmaal ter plaatse bleek al snel dat de geur afkomstig was van een smeulende draad in de elektriciteitskast. De brandweer kon voorkomen dat er effectief brand ontstond. Na verluchting van het gebouw was de situatie onder controle. Eandis kwam ter plaatse om het probleem met de elektriciteitskast op te lossen. (MMB)