Brand in leegstaand gebouw 03 februari 2018

03u08 0

In de Cassiersstraat in Knokke, een smal straatje tussen de Paul Parmentierlaan en de Lippenslaan, is donderdagavond brand uitgebroken in een leegstaand pand. Het vuur werd rond 21.15 uur ontdekt door enkele passanten. De brandweer drong het gebouw binnen en kreeg het vuur snel onder controle. Het pand staat al jaren leeg, maar wordt vaak bezocht door krakers of jongeren. Er wordt onderzocht of het vuur aangestoken is. Er is weinig schade aan het gebouw. (JHM)