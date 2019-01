Brand in Knokse kunstgalerie: kunstwerk zwaar beschadigd Mathias Mariën

16 januari 2019

18u31 3 Knokke-Heist Langs de Zeedijk in Knokke-Heist is dinsdagnacht even na 4 uur brand ontstaan in een kunstgalerij. Eén kunstwerk ging verloren in de brand. “De bewoners van de bovengelegen appartementen moesten korte tijd geëvacueerd worden”, zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe.

De brand ontstond volgens de eerste vaststellingen door een technisch defect aan een elektrisch toestel. De brandweer van Knokke werd even na 4 uur gealarmeerd en begon eenmaal ter plaatse met de evacuatie van de bewoners van de bovengelegen flats. Op dat moment was het vuur al aan het woeden in Art Center Hores. De hulpdiensten hadden de situatie uiteindelijk relatief snel onder controle en kon vermijden dat de brand zich verder verspreidde. Eén kunstwerk raakte wel zwaar beschadigd in de brand. Het gaat om een werk van kunstenaar Olivier Pauwels. Voor het overige is er vooral sprake van rookschade. De galeriehouder zelf wil liever niet reageren op de brand of ingaan op de schade. Ook de kunstenaar is karig met commentaar. “De schade valt te herstellen”, klinkt het kort.