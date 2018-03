Brand in flat op bovenste verdieping 02 maart 2018

Op de Zeedijk van Heist is woensdagavond even na 20 uur brand uitgebroken op de bovenste verdieping van een flatgebouw. Een bewoner merkte hevige rook op en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer slaagde er snel in om in het getroffen appartement te raken. Ook het vuur was vlug onder controle. De schade in de flat was wel aanzienlijk. De bewoners, die niet thuis waren op het moment van de brand, moesten de nacht elders doorbrengen. De oorzaak is wellicht een elektrisch toestel dat oververhit raakte. (MMB)