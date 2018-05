Brand blijkt rookgordijn van alarm 12 mei 2018

02u44 0

De brandweer van Knokke-Heist is donderdagavond even na 22 uur uitgerukt voor een melding van een brand in een tankstation langs de Natiënlaan. Een voorbijganger zag een dikke rookpluim uit het tankstation opstijgen en alarmeerde de hulpdiensten. Eenmaal aangekomen, bleek het echter niet om een brand te gaan. Een medewerker had een verkeerde code van het alarmsysteem ingegeven, waardoor een rookgordijn tegen diefstal afging. De brandweer moest dus niet tussenbeide komen. (MMB)