Brand aan flatgebouw 21 februari 2018

02u37 0

In de Jozef Nellenslaan in Knokke-Heist is gisteravond even voor 18 uur brand uitgebroken aan de gevel van een appartementsgebouw. De brandweer zag bij aankomst meteen veel rook. De brand kon uiteindelijk wel snel geblust worden. De oorzaak was smeulend isolatiemateriaal dat vuur had gevat. Eerder op de dag hadden arbeiders werken uitgevoerd aan de gevel. Het appartementsgebouw, waar nu niemand woont, liep rookschade op. (MMB)