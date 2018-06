Bouw van 'houten luchthaven' op strand gestart 02 juni 2018

02u46 0 Knokke-Heist Op het Albertstrand van Knokke-Heist zijn de voorbereidende werken gestart voor de opbouw van de internationale luchthaven.

Tussen 14 en 17 juni zullen tientallen vliegtuigjes er voor het eerst op een zo kort mogelijke afstand opstijgen en landen óp een strand. Een absolute wereldprimeur. "Al is de opbouw van zo'n tijdelijke internationale luchthaven allesbehalve evident", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen).





Op de centimeter

De eerste werken op het strand zien er alvast indrukwekkend uit. Met grote kranen wordt alles in gereedheid gebracht om de luchthaven, opgebouwd uit houten planken, tijdig klaar te krijgen. Het is een huzarenstukje om alles tot op de centimeter juist te krijgen. Voor passanten en inwoners is het een opmerkelijk zicht. Terwijl er twee weken geleden nog een geïmproviseerde luchthaven werd getekend in het zand om het event te promoten, staat nu een échte in de steigers. Een groot deel van het Albertstrand ter hoogte van het Casino is daardoor ingepalmd. Het eindresultaat zal nog enkele dagen op zich laten wachten. De verwachting is dat tijdens de vierdaagse tienduizenden toeschouwers een kijkje komen nemen naar de spectaculaire vliegdiscipline. De toegang is gratis. (MMB)