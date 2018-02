Bouw Heldentoren start eind dit jaar 27 februari 2018

02u34 0 Knokke-Heist De bouw van de Heldentoren in Heist kan dit jaar nog starten. Tijdens de laatste gemeenteraad werd alvast een grondenruil met het Agentschap Wegen en Verkeer goedgekeurd.

Het project werd in 2016 al voorgesteld, maar dreigde vertraging op te lopen door een procedure van een buurtbewoner bij de Raad van State. Daar kreeg de gemeente echter gelijk, waardoor de werken eind dit jaar zullen starten. Het gemeentebestuur reageert opgelucht op de uitspraak. Het hoopt vooral dat het burgers demotiveert om zomaar een opportunistische klacht neer te leggen. De Elizabetlaan wordt samen met het Heldenplein omgevormd tot een aangename boulevard. Nu is het een weinig aantrekkelijke baan met twee keer twee rijstroken. Dat wordt teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen. De tram zal ook na de heraanleg in de middenberm blijven rijden. Tegenover het Heldenplein staat de Heldentoren gepland. Die komt op de site van de voormalige vishandel Depaepe en zal door privé-investeerders gerealiseerd worden. In drie torens (met de hoogste tot 21 verdiepingen) komen flats. (MMB)