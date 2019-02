Bouw Community House uitgesteld tot 2020 Mathias Mariën

21 februari 2019

07u27 0 Knokke-Heist De bouw van het nieuwe Community House op het Maes en Boereboomplein in Heist wordt een jaar uitgesteld. Begin 2020 zullen de werken aangevat worden.

Oorspronkelijk stond het begin van de werken gepland in september 2019. Woensdag werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Knokke-Heist en alle projectontwikkelaars. Daar bleek het project vertraging te hebben opgelopen door enkele administratieve en technische problemen. Omdat ook de lokale carnavalsverenigingen Ravelingen deze winter nog nodig hebben, werd meteen beslist de bouw een jaar uit te stellen. In 2020 worden de werken aangevat. Tegen 2023 moet alles klaar zijn. Het plein wordt volledig heraangelegd en krijgt een hippe community house van dertien verdiepingen hoog met multifunctionele evenementenhal, een bibliotheek, een trouw- en gemeenteraadszaal en nog heel wat andere ruimtes. Het ontwerp zelf is modern en zorgde in het verleden al voor controverse.