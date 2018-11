Boomplantdag voor alle geboren kinderen 20 november 2018

Zaterdagmorgen organiseert het gemeentebestuur van Knokke-Heist samen met de Gezinsbond traditiegetrouw een actie in het kader van de Dag van de Natuur. "Een geboorte blijft een bijzondere gebeurtenis en dat willen we vereeuwigen met de aanplant van één boom die symbool zal staan voor alle pasgeborenen van het afgelopen jaar", klinkt het bij de gemeente. Om 10.30 uur wordt iedereen verwelkomd in de tent op de parking van de voormalige horecazaak "De 6 bochten" in de Nieuwstraat 127. Na een inleidend woordje van schepen Annie Vandenbussche trekken alle (groot-)ouders met hun spruit gezamenlijk naar het park rond het waterbufferbekken van Wulpenhoek waar de geboorteboom wordt geplant. Na het planten krijgt iedereen nog een kom soep of een drankje aangeboden. Daarna worden de namen van de pasgeborenen op de gemeentelijke website vermeld. Gezinnen die zaterdag niet aanwezig kunnen zijn, kunnen wel de naam van hun recent geboren kindje op de website vermelden indien ze dit wensen. (MMB)