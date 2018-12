Bloemiste verbrast 1,3 miljoen euro van rijke minnaars in Monaco: 3 jaar cel Slachtoffers vrezen hun geld nooit terug te zien Siebe De Voogt

12 december 2018

12u24 0 Knokke-Heist De Izegemse Claudia B. (48) heeft in de Brugse rechtbank drie jaar cel gekregen. De bloemiste maakte zeven Vlaamse zakenmannen 1,3 miljoen euro armer. Wat voor hen een investering bleek, verbraste B. in werkelijkheid in de casino’s van Monaco. “Dat ze nu gestraft wordt, is niet meer dan logisch”, vinden de slachtoffers. “Ons geld zijn we wel voor altijd kwijt.”

Hoewel de rechtbank Claudia B. (48) woensdagmorgen verplichtte 860.000 euro terug te betalen aan vier van haar slachtoffers, valt het te betwijfelen of de zakenmannen ooit hun geld gaan terugzien. De bloemiste – afkomstig uit Izegem - moet wel drie jaar naar de gevangenis. “Niet meer dan logisch”, zeggen de gedupeerden. “Van ons geld werden echter geen sporen meer teruggevonden. We zijn het wellicht voor altijd kwijt.”

1,3 miljoen euro

In vijf jaar tijd begon Claudia B. een affaire met zeven rijke Vlamingen. Ze kon de mannen overtuigen om “een beetje” te investeren in haar nieuwe zaak Fioriazur aan de Franse Azurenkust. Goed voor een totaalbedrag van 1,3 miljoen euro. “Een bloemenmeisje dat uiteindelijk een gevaarlijk oplichtster bleek”. Zo werd Claudia B. omschreven door haar slachtoffers. De vrouw baatte tot 2010 de bloemenzaak Alex uit op het Zuid in Antwerpen. Tegelijk runde ze met haar toenmalige echtgenoot een Nederlands import-exportbedrijf in bloemen. In de Antwerpse bloemenzaak leerde B. datzelfde jaar een rijke zakenman uit Knokke kennen. De bloemiste werd naar eigen zeggen meteen verliefd en scheidde na 22 jaar huwelijk van haar man.

Valse investering

Met haar nieuwe vriend trok B. regelmatig naar Nice en andere badsteden als Monaco. “Bloemen bleven haar passie, dus wilde ze in het zuiden van Frankrijk een nieuwe zaak opstarten”, pleitte B.’s advocate. In de Knokse zakenman vond B. de ideale geldschieter. De man leende haar 300.000 euro, omdat zij hem 10 tot 20 procent rendement verzekerde. Dezelfde belofte zou ze ook aan haar zes latere minnaars doen. Zelf deed B. zich voor als beleggingsexperte. “Een ander slachtoffer pompte zelfs 575.000 euro in haar bloemenzaakje, maar zoals bij elke nieuwe partner ging slechts een klein deel daarvan naar de winkel”, stelde de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “De rest werd opgesoupeerd, onder meer in het casino van Monaco.” De vrouw vergokte minstens 250.000 euro in Zuid-Frankrijk, zo kon het gerecht becijferen. B. lichtte ook de moeder van één van haar slachtoffers op. “Ze was verslaafd aan het luxueuze jetsetleven en feestte erop los in de duurste en meest exclusieve horecazaken. Per maand telde ze 4.500 euro huur neer voor haar huis vlak bij Monaco.”

Met noorderzon verdwenen

Claudia B. verdween telkens met de noorderzon, wanneer één van haar ex-partners zijn investering terugvroeg. “Toen ik zei dat ik haar nieuwe vriend zou contacteren, zei ze dat ik dan zeker niks meer zou terugzien”, vertelt één van de gedupeerden. “Ze zette haar ex-partners tegen elkaar op en liet elke aanmaning onbeantwoord.” Naast haar zeven Vlaamse ‘lovers’ strikte B. ook zeker twee buitenlandse zakenmannen. Zij spanden in Frankrijk een rechtszaak aan tegen de bloemiste, waarin nog een uitspraak gedaan moet worden. Eind mei kon de Nederlandse politie B. arresteren toen ze met een vliegtuig aankwam vanuit Zwitserland, waar ze een tijdje ondergedoken leefde.

“Niemand opgelicht”

Na haar uitlevering belandde ze in de Brugse gevangenis. “Daar hoor ik niet thuis, want ik heb niemand opgelicht”, vertelde de vrouw tijdens de pleidooien. Volgens haar advocate had de vrouw “geen misdadige bedoelingen”. “Geld afgeluisd? Zulke grote zakenmannen zouden zich toch nooit zo makkelijk laten rollen. Mijn cliënte en zij hielden er sámen een luxueuze levensstijl op na en die mannen verbrasten wel vaker veel geld. Claudia verloor in 2009 haar dochtertje aan een stofwisselingsziekte en probeerde die leegte te vullen met nieuwe relaties, maar die hebben haar weinig positiefs gebracht.”