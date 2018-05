Bloedspoor verraadt inbreker 04 mei 2018

Knokke-Heist Een koppel uit Nederland riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden voor enkele inbraken. Bij een inbraak in Knokke liet de man DNA achter in een bloedspoor op het raam.

De 42-jarige Ringo M. en zijn 35-jarige partner Marijana M. uit het Nederlandse Schiedam werden in november aan ons land uitgeleverd. Ze stonden internationaal geseind nadat ze in 2016 enkele inbraken pleegden in ons land. Eén van die inbraken pleegden ze op 8 november 2016 in een woning in Knokke. Elders in Knokke bleef het bij een inbraakpoging. Bij de gelukte inbraak sloegen ze een raam kapot om de woning binnen te dringen, maar Ringo M. raakte daarbij gewond. Hij liet een bloedspoor achter op het raam.





Voor de politie was het een raadsel aan wie het DNA toebehoorde, totdat het duo op 17 december 2016 een nieuwe inbraak pleegde in het Kempense Grobbendonk. Ringo M. en Marijana M. konden geïdentificeerd worden op basis van de huurauto die ze bij die inbraak achterlieten in hun vlucht. Het DNA van Ringo M. werd aangetroffen op een koevoet die hij in de woning achterliet. Dat DNA vertoonde een match met het bloed dat in Knokke was aangetroffen. Omdat beiden eerder al veroordelingen opliepen, vordert het openbaar ministerie 30 maanden cel. "Ringo geeft zijn aandeel toe. Maar voor Marijana is er geen enkel concreet bewijs", zegt meester Tim Smet. Vonnis op 9 mei. (JVN)