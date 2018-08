Bloed geven voor Rode Kruis? Spring maar op de golfkar 02 augustus 2018

02u45 0 Knokke-Heist Het Rode Kruis legde gisterenmiddag voor het eerst een shuttledienst in op de Zeedijk van Knokke-Heist.

"Tijdens deze bloedinzameling hebben onze vrijwilligers samen met jobstudenten van Rode Kruis Vlaanderen op de dijk voorbijgangers proberen te overtuigen om bloed te geven in ons tentendorp. Wie instemde, kreeg gratis vervoer heen en terug. We hebben hiervoor twee golfkarretjes ter beschikking gekregen van een Knokse ondernemer", zegt Peter Warlop. Het initiatief bleek een succes. Mensen vonden het ritje met de golfkar leuk én konden zo meteen het goede doel steunen. "Maar mensen van het strand of terras plukken, deden we niet. Het bleef bij voorbijgangers." Eenmaal de bloedafname voorbij was, kregen alle bloedgevers een drankje aangeboden aan de gezellige bar en konden ze genieten van een gratis ijsje. Foto Proot (MMB)