Bijna 1 op 5 rijdt te snel bij grote snelheidscontroles Mathias Mariën

28 maart 2019

14u31 0 Knokke-Heist De flitswagen van de lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde woensdag 617 wagens tijdens twee snelheidsacties op het grondgebied. Bijna 1 op 5 duwde het gaspedaal te hard in.

In totaal reden 114 bestuurders (ofwel achttien procent) te snel. Eén hardrijder haalde zelfs een snelheid van 81 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, waar slechts vijftig is toegelaten. Het politieteam zette tijdens de acties 49 hardrijders aan de kant. Hiervan betaalden 38 bestuurders, waaronder vier buitenlanders, meteen hun snelheidsovertreding. Alle bestuurders bliezen safe. Het politieteam plant ook de komende weken verschillende controles.