Bieze voor tweede jaar verkozen tot Prins Carnaval MMB

18 februari 2019

13u48 0 Knokke-Heist Filip Bienstman heeft opnieuw de titel van Prins Carnaval in de wacht gesleept in Knokke-Heist.

Voor de prinsentitel in Knokke-Heist waren er dit jaar twee kandidaten: Mirjam van der Mast en Filip Bienstman, alias Bieze. Die laatste werd vorig jaar al verkozen tot Prins Carnaval en wilde dolgraag zijn titel verlengen. Dat gebeurde ook, al was het zeer nipt. Hij behaalde 573 stemmen, tegenover 521 voor Mirjam. Een nipte overwinning na een maandenlange sportieve strijd. Ondertussen wenkt voor Bieze de keizerstitel. “Er zal bijna niks anders opzitten dan me volgend jaar opnieuw kandidaat te stellen”, sprak Bieze na zijn overwinning.