Bieze I scoort drie op drie 29 januari 2018

Topfavoriet Bieze, ofwel Filip Bienstman, heeft zich in zaal Ravelingen in Heist gekroond tot nieuwe prins carnaval. Hij haalde het voor Frieda Hallemeersch (64), ofwel Mette Viva. De monteerder bij Herboliften en vader van drie kinderen maakte zo zijn droom waar. "Fantastisch! Dit is een beloning voor de hele Biezebende die zeven maanden lang campagne heeft gevoerd. Twee jaar geleden waren we met De Torenpekkers carnavalsgroep van het jaar. Vorig jaar werd ik verkozen tot 'carnavalskrak' en nu tot prins carnaval: drie op drie." (BHT)