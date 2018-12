Bibliotheek en Cultuurcentrum zetten deuren open voor blokkende studenten Mathias Mariën

05 december 2018

Goed nieuws voor studenten die niet graag alleen studeren: ook voor, tijdens en na de kerstvakantie zorgen de gemeentelijke openbare bibliotheek en het cultuurcentrum Knokke-Heist ervoor dat studenten het nodige blokcomfort krijgen om in Scharpoord samen te blokken. Tussen 15 december en 3 februari worden de deuren open gezet tijdens bepaalde uren. In de bibliotheek is dat van maandag tot vrijdag tussen 9 en 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Maandag 24 en 31 december sluit de bib de deuren al om 16 uur. Op zondag is de bibliotheek gesloten. Net zoals op 25 december en 1 januari. De openingsuren van het Cultuurcentrum zullen uithangen in het centrum zelf.