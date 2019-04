Bibliotheek en Cultuurcentrum openen deuren voor blokkende studenten MMB

10 april 2019

08u47 0 Knokke-Heist Tijdens de paasvakantie zijn alle studenten weer welkom in de bib en het cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist om er samen te blokken.

De leeszaal in de bib is van maandag tot vrijdag open van 9 tot 19 uur. Op zaterdag ben je er welkom van 9 tot 17 uur. De bib is wel gesloten op zondag en op paasmaandag 22 april 2019. Het cultuurcentrum heeft van zaterdag 6 tot maandag 22 april 2019 een comfortabel en rustig bloklokaal ingericht. Blokkers kunnen er permanent in hun cursus duiken of op het internet surfen van 9 tot 22 uur.