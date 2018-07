Bib houdt zomerverkoop 05 juli 2018

Tijdens de zomermaanden start de bibliotheek van Knokke-Heist vanaf vandaag met een beperkte verkoop van tweedehandsmaterialen op de folkloremarkt en dit telkens op donderdag van 14 tot 18 uur. De bibliotheekstand is te vinden op de speelplaats van de basisschool 'De Zeeparel', ingang via Kursaalstraat. Romans voor jeugd en volwassenen en strips worden aangeboden voor 0,50 euro. De informatieve werken worden verkocht voor 1 euro. "De ideale zomerlectuur voor vele uurtjes ontspanning. Breng tijdens de vakantie ook zeker eens een bezoek aan Bibliotheek Scharpoord of één van de filialen. Je vindt er een indrukwekkende en actuele collectie die je gegarandeerd een ontspannende en verrijkende vakantie zullen bezorgen", geeft de bibliotheek nog enkele tips. (MMB)