Bezoekers Zwin kijken in ooievaarsnesten 19 maart 2018

Bezoekers van natuurpark 't Zwin in Knokke-Heist konden afgelopen weekend uitzonderlijk de ooievaarsnesten bekijken. Zwingidsen gaven in en rond de belevingshutten uitleg over ooievaars, zoals hun maximum leeftijd, de reden waarom ze op één poot staan en waarom sommige dieren wegtrekken en andere hier blijven. Momenteel zijn er dertien nesten op de nestpalen in het park waarop ooievaars hun plek hebben ingenomen.





In de panoramatoren van het bezoekerscentrum krijg je een uitstekend beeld van die nestpalen.





"Vanop de ooievaarstoren kon de bezoeker dichtbij de ooievaars en hun nesten komen, zonder ze te storen", zegt gedeputeerde Guido Decorte. (BHT)