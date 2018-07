Bestuurder ramt zeven paaltjes tramhalte 23 juli 2018

In de Elisabethlaan in Knokke, aan het Heldenplein, heeft een bestuurder zaterdagnacht rond 4 uur een ravage aangericht. De bestuurder, een man uit Knokke-Heist, reed er met zijn wagen tegen zeven omega-paaltjes van de tramhalte. Dat bevestigt de politie van Damme/Knokke-Heist. De paaltjes zijn stuk en moeten worden vervangen. Ook de auto liep veel schade op en werd getakeld. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. (MMB/BBO)