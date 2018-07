Bestuurder ramt schoenenwinkel en vlucht weg 02 juli 2018

02u32 0 Knokke-Heist De zaakvoerder van schoenenwinkel La Plage langs de Kustlaan in Knokke heeft zich vrijdagnacht een hoedje geschrokken toen rond 3.30 uur plots een auto de etalage ramde.

Alle ramen vlogen aan diggelen en de winkel lag bezaaid met glasscherven. Maar toen Paul Duysburgh snel ging kijken, stond er geen auto meer. De politie werd opgetrommeld en even werd gedacht aan een mislukte ramkraak, maar die piste werd gauw verlaten. "Er zijn camerabeelden en die werden meegeven aan de politie", vertelt Paul. "Daarop is te zien dat het geen ramkraak, maar een ongeval was. Die auto reed meteen terug weg en er werd niets gestolen in de winkel. De schade is wel aanzienlijk. Zowat alle ramen van de etalage, aan beide zijden vooraan, zijn vernield. Er lag ook heel wat glas in de winkel en we waren uren bezig met de opkuis ervan. Gelukkig is slechts een handvol schoenen beschadigd en die kunnen we niet meer verkopen. Voor het overige was het volop glasscherven oprapen om zo snel mogelijk te kunnen openen. Met de solden is dit echt een ongunstig moment. De etalage kan vrij snel vervangen worden, volgende week al." Na analyse van de camerabeelden kwam de politie snel de aanrijder op het spoor. Het gaat om een man die niet in Knokke woont. Het is onduidelijk welke verklaring hij had voor het ongeval en vluchtmisdrijf. Mogelijk had hij te veel gedronken. (MMB/JHM)