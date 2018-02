Bestuurder krijgt maand cel bij vierde veroordeling 08 februari 2018

Een 53-jarige bestuurder uit Knokke heeft in de Brugse politierechtbank een maand cel gekregen voor rijden onder invloed van alcohol. Het was al de vierde keer dat C.K. voor die feiten terecht stond, want ook in 2009, 2011 en 2016 liep hij al veroordelingen op. Op 27 mei zag een politiepatrouille de man uit een café op het Canadasquare in Knokke waggelen. Toen hij aanstalten maakte om achter het stuur van zijn Porsche Cayenne te kruipen, kwamen de agenten tussen. K. bleek liefst 2,74 promille alcohol in zijn bloed te hebben en moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De politierechter legde hem bovenop de celstraf nog 6 maanden rijverbod en 3.200 euro boete op. Hij moet ook slagen voor proeven en al zijn examens opnieuw afleggen. De wagen van C.K. kon niet verbeurd verklaard worden, aangezien hij ingeschreven stond op naam van zijn bedrijf.





(SDVO)