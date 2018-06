Beste persfoto's ter wereld in Scharpoord 12 juni 2018

02u35 0 Knokke-Heist In het Cultureel Centrum Scharpoord in Knokke-Heist loopt nog tot 1 juli een gratis expo over de beste persfoto's van het afgelopen jaar.

De World Press Photo-tentoonstelling, die de wereld rondreist, is nergens anders in België te zien.





Meer dan 4.500 persfotografen namen deel aan de prestigieuze wedstrijd World Press Photo. Het doel is de uitwisseling van kennis aan te moedigen en de verhalen van persfotografen aan een groot publiek te laten zien.





De Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schemidt won de prijs voor 'Foto van het Jaar'. Hij nam het beeld tijdens een protest in Venezuela.





De demonstrant vatte vuur toen de gastank van een motor ontplofte. Hij overleefde, maar liep wel zware brandwonden op. De foto viel op bij de jury door de energie en dynamiek die ze uitstraalt. Bovendien is de compositie sterk en zit er een ijzersterk detail in de foto. Op de muur zie je namelijk een pistool met het woord 'vrede' ernaast.





De expo in Cultureel Centrum Scharpoord is elke dag open van 10 tot 19 uur. (MMB)