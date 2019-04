Bekendste wafelhuis van het land blaast 100 kaarsjes uit Mathias Mariën

19 april 2019

08u51 0 Knokke-Heist Marie Siska in Knokke, wellicht het bekendste wafelhuis van ons land, viert dit jaar haar 100ste verjaardag.

Een verhaal dat in 1919 begint als wafelhuis van de jongste dochter van Moeder Siska en een eeuw later, als bloeiend restaurant-tearoom-hotel in handen is van Stefan en Nathalie Dossche, de derde generatie. Om de 100ste verjaardag te vieren, zijn Stefan, Nathalie en dochter Marie Julie (28) begonnen met hun website en de ingangspoort in een feestelijk kleedje te steken. Wie Marie Siska bezoekt, kan amper naast de decoratie kijken. Maar dat is niet alles. Er komt ook een film van alle artiesten, kunstenaars en bekende mensen die in het wafelhuis gefilmd of gefotografeerd zijn. De film zal de geschiedenis van Marie Siska vertellen en wordt gepubliceerd op YouTube. Tenslotte is er ook een fotoboek in de maak over de evolutie van Marie Siska. De opvolging is alvast verzekerd: dochter Marie Julie heeft al uitgesproken dat ze de familiezaak wil verder zetten.