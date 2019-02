Bekende slager Kurt Deschacht overleden Bart Huysentruyt

23 februari 2019

16u37 0

In Knokke-Heist is slager Kurt Deschacht op amper 49-jarige leeftijd overleden.

Kurt was een bekende slager in het havendorp Zwankendamme. Hij runde de zaak jarenlang met zijn echtgenote Ria. Een paar jaar geleden sloten ze hun zaak. Naast zijn slagerij zette Kurt Deschacht zich ook in voor het gemeenschapsleven in Zwankendamme. Hij verzette zich tegen de aantasting van de leefbaarheid van het dorp door de uitbreiding van de haven en wilde ook de stopplaats voor treinen in het dorp niet kwijt. Kurt zat ook nooit om een stunt verlegen. Als slager kwam hij vaak origineel uit de hoek. Bij de 25ste verjaardag van Studio Brussel verkocht hij Stussel kippensoep en een Brudio Stussel-burger. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maandag 25 februari om 11 uur in het uitvaartcentrum Bleyaert in Knokke.