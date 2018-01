Bekende fotograaf brengt kattenboek op de markt 02u47 0 Foto Mathias Mariën Fabien Raes met zijn boek 'Lili, Lola and the others' en zijn kat.

De bekende fotograaf Fabien Raes uit Knokke-Heist heeft een nieuw fotoboek uit: Lili, Lola and the others. Als fervente kattenliefhebber leek een uitgave over poezen de logische stap voor de artiest. In het boek zelf staan 122 artistieke kattenfoto's. Met dit verhaal is Fabien Raes aan zijn zesde publicatie toe. "Het idee voor het boek ontstond toen ik merkte dat de foto's van mijn eigen katten op Facebook enorm veel respons kregen", zegt Raes. "Toen ik bovendien vaststelde dat België het grootste aantal katten per inwoner telt, schoot ik in actie." De foto's in het boek zijn een mix van spontane, dagelijkse kiekjes die werden genomen in de studio van Raes en artistieke foto's van katten over heel de wereld. Een exemplaar kost 19,95 euro. De uitgave wordt op elf verschillende adressen in Knokke-Heist verkocht. Binnenkort ligt Lili, Lola and the Others ook in andere steden zoals Brugge, Gent en Oostende in de winkel. (MMB)