Bejaard echtpaar crasht op weg naar kerstfeest Bart Boterman en Mathias Mariën

24 december 2018

19u00 0 Knokke-Heist Een hoogbejaard echtpaar uit Knokke is onderweg naar een kerstfeest gecrasht met de wagen. Hun auto belandde op de zijkant en het echtpaar zat gekneld. Ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf, maar werden wel naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur in de Kragendijk in Knokke. Volgens de politie van Damme/Knokke-Heist was de auto van de weg afgeraakt en werd een paal aangereden, waardoor het voertuig op de zijkant terecht kwam. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. “Zowel de 90-jarige bestuurder als zijn echtgenote zaten gekneld en moesten bevrijd worden door de hulpdiensten”, zegt commissaris Gregory Desmidt.

De bevrijding verliep vrij vlot en de onfortuinlijke bejaarden werden naar het ziekenhuis overgebracht. “Maar volgens onze informatie zou hun toestand best meevallen. De slachtoffers liepen lichte kwetsuren op en waren ook steeds bij bewustzijn”, aldus de commissaris. De politie liet het voertuig takelen. Het is niet duidelijk of het echtpaar alsnog op het kerstfeest aanwezig kan zijn vanavond.