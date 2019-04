Befaamd veilinghuis Christie’s denkt aan vaste stek in Knokke Mathias Mariën

11 april 2019

13u03 2 Knokke-Heist ’s Werelds bekendste veilinghuis Christie’s was donderdag te gast in Knokke voor een exclusieve taxatiedag. Op afspraak konden inwoners hun juwelen en horloges laten schatten door enkele befaamde kenners. Schepen Anthony Wittesaele was als één van de eerste aan de beurt en liet een uurwerk van zijn grootvader van naderbij bekijken. “Het is de bedoeling dat het veilinghuis op regelmatige basis naar Knokke komt. Op termijn willen ze bekijken of de mogelijkheid bestaat hier permanent een winkel te openen”, aldus Wittesaele.

Londen, New York, Parijs, Géneve, Milaan, Amsterdam, Dubai, Zürich, Hong Kong, Shanghai … Zeggen dat veilinghuis Christie’s wereldwijd actief is, hoeft nauwelijks betoog. Toch kwamen ze donderdagochtend in Knokke terecht. Niet meteen een grootstad in vergelijking met bovenstaand lijstje. “Waarom we hier dan toch zijn? We hebben heel wat goede contacten in Knokke. Als veilinghuis hadden we het gevoel dat we hier moesten zijn”, zegt Patrick Hofstetter van Christie’s. Bij het gemeentebestuur zijn ze alvast bijzonder trots dat ze het veilinghuis mochten ontvangen. “Toen we de vraag kregen, hebben we eigenlijk niet getwijfeld. Het is een grote eer”, vertelt schepen Anthony Wittesaele (GBL). Ter illustratie hoe groots Christie’s is: in 2018 realiseerde Christie’s via openbare, private en elektronische veilingen een totaal bedrag van 7 miljard dollar.

Stukken van mensen

Potentieel waardevolle spullen laten schatten doet natuurlijk meteen denken aan televisieprogramma’s als ‘Stukken van Mensen’ en ‘Rijker dan je denkt’. Hoewel er in Knokke geen cameraploeg aanwezig was, overheerste toch hetzelfde gevoel. “Het is een leuke ervaring voor de mensen”, bevestigt Wittesaele, die als eerste aan de beurt was en een horloge van zijn grootvader liet schatten. Bijna 100 jaar oud en vooral emotioneel van zéér grote waarde. Althans, dat dacht de schepen toch. Patrick Hofstetter bestudeerde het minutenlang en schatte het voorwerp tussen de 4.000 en 6.000 euro. “Neen, dat had ik absoluut niet verwacht”, glimlacht Wittesaele. “Toch ben ik absoluut niet van plan om het te verkopen. Maar het bewijst wel het opzet van heel deze dag. Ik ben overtuigd dat er in Knokke heel wat mensen zijn die waardevolle spullen hebben liggen zonder dat ze het weten of precies weten hoeveel het waard is. Zo’n taxatiedag is het ideale moment om daar verandering in te brengen.” Zomaar de ruimte binnenwandelen was evenwel geen optie. Alle schattingen waren op afspraak en moesten op voorhand aangevraagd worden.

Filiaal in Knokke?

Volgens Patrick Hofstetter liepen de aanvragen vlotjes binnen. Zo goed als de ganse dag stond volgeboekt. “Het is op voorhand altijd moeilijk te voorspellen welke voorwerpen we zullen zien passeren. Dat is ook net het leuke. Zowel voor ons als voor de mensen”, aldus Patrick. Veilinghuis Christie’s heeft de ambitie om op regelmatige basis terug te keren naar Knokke voor taxatiedagen en wil dan bekijken – als er voldoende vraag blijkt te zijn – of de mogelijkheid bestaat permanent een filiaal te openen in de badplaats.