Basisschool ‘Het Anker' organiseert miniklimaatmars in Knokke-Heist Mathias Mariën

05 februari 2019

13u38 0 Knokke-Heist De opwarming van het klimaat laat ook de kinderen van de gemeentelijke basisschool Het Anker in Knokke-Heist niet los. Ze trekken daarom de straat op.

De voorbije weken kwam het thema uitvoerig aan bod in de klassen. “Het besluit dat we met zijn allen duurzamer moeten gaan leven, is duidelijk. En de wil om dit aan de volwassenen kenbaar te maken, is groot”, klinkt het. Om hun bezorgdheid te uiten, trekken leerkrachten en leerlingen op dinsdag 12 februari de straat op voor een miniklimaatmars. Elke klas van de lagere afdeling heeft voor de gelegenheid een leuze bedacht en protestborden gemaakt. De mars start om 13.30 uur en vertrekt van p de grote speelplaats. Ouders, grootouders en leerlingen uit de omliggende scholen zijn van harte welkom om Het Anker te ondersteunen. Bij aankomst op school worden alle harten verwarmd met een kom verse soep, met veel liefde klaargemaakt door de kleutertjes van de school.