Bart Versluys koopt kunstdomein in Knokke 21 november 2018

02u22 0 Knokke-Heist Projectontwikkelaar Bart Versluys heeft het 'Fort Sint-Pol' in Knokke-Heist gekocht. Het domein van 50.000 m² wordt algemeen bestempeld als een van de meest kunstzinnige eigendommen van België en krijgt op middellange termijn een make-over.

Versluys wil er niet alleen zijn privécollectie permanent exposeren, ook een museum voor toptentoonstellingen staat op z'n verlanglijstje. Welk bedrag er met de overname van het domein op de hoek van de Zoutelaan en Spaanselaan is gemoeid, is niet duidelijk. Helemaal verrassend is de overname door Bart Verluys niet.





Kunst

De projectontwikkelaar is een fervent kunstliefhebber en heeft in zijn woningen verschillende topstukken staan of hangen. In het verleden liet hij in interviews verstaan dat er ook heel wat kunstwerken in een beveiligde loods staan.





Vooral van James Ensor is Versluys een groot verzamelaar. Zijn plannen met het gigantische domein, waar nu enkele verouderde villa's staan en dat omwald is door een 17de-eeuwse gracht, zijn groots. Op termijn wil Versluys er zijn 'Fondation Versluys' oprichten én zijn privécollectie permanent exposeren.





De bedoeling is om er in de geest van het verleden de site volledig te doen herleven met als centraal thema 'Kunst' als overkoepelend geheel. Daarvoor kan heel wat gebouwd worden op het iconisch kunsthart van Knokke.





Dragon

Maar liefst 70 procent van de 50.000 m² kan bebouwd worden en dienen voor de expositieplannen. Voor de gemiddelde inwoner van Knokke-Heist is het domein vooral bekend van kunstenares Niki de Saint Phalle die in 1972 de 'Dragon' bouwde, een speelhuis voor kinderen die tegelijk een iconische woning werd.





(MMB)