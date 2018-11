Bal van de Pompiers bijna uitverkocht 17 november 2018

02u23 0 Knokke-Heist De brandweerlieden van Knokke-Heist houden op zaterdag 24 november vanaf 21 uur hun tweede Bal van de Pompiers in zaal 't Verzet in Duinenwater.

Dj Nicolas De Coster steekt de muzikale lont aan het vuur en daarna wordt er bier aangerukt tot het feestje bij het krieken van de dag helemaal is uitgeblust. De dresscode is roetzwart met een vleugje pompierrood.





Gezien het grote succes van vorig jaar zijn nagenoeg alle kaarten al de deur uit. Wie dus nog wil binnengeraken, bestelt best zo vlug mogelijk de laatste tickets (10 euro in voorverkoop) in café Des Nations en Den Oosthoek of bij de Knokke-Heistse brandweer in de Brandweerstraat. De opbrengst gaat integraal naar het project Brick by Brick. (MMB)